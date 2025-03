250 personnes ont assisté hier aux obsèques de la biodiversité à Rochefort. Une action coup de poing à l’initiative de la Ligue de protection des oiseaux qui s’est déroulée devant son siège national, aux Fonderies royales, et simultanément dans une vingtaine de villes en France. Le président de la LPO Allain Bougrain-Dubourg a prononcé une oraison funèbre pour dénoncer la disparition de la biodiversité, déclarant, je cite : « La protection de l’environnement doit cesser d’être le bouc émissaire d’un système de production agricole obnubilé par la croissance et le profit, qui asservit les paysans, trompe les citoyens et assassine les écosystèmes ». Et de conclure : « L’Europe a perdu près de 800 millions d’oiseaux en moins de 40 ans ».