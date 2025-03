La plantation hier matin à Royan du premier des 80 nouveaux arbres qui participent au projet de réhabilitation du Front de mer et à son verdissement. Elle s’inscrit dans le cadre de la première phase des travaux du projet baptisé Nouvelles vagues, qui se poursuit jusqu’au mois d’avril, avant une pause pendant la belle saison. Une seconde phase débutera en octobre pour une livraison du chantier au printemps 2026. Le programme prévoit la création de 3 500 m² d’espaces verts pour un total de 4 600 m² d’espaces végétalisés, la renaturation des sols, le développement de pistes cyclables en site propre et l’instauration de zones piétonnes apaisées et élargies.