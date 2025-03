François Bayrou attendu ce vendredi en Charente-Maritime. L’information a été confirmée hier par Matignon. Le Premier Ministre va effectuer cet après-midi un déplacement dans l’agglomération de La Rochelle sur le thème de l’industrie et des transports. Il sera accompagné à cette occasion de trois membres de son gouvernement : le ministre de l’Économie Éric Lombard, le ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie Marc Ferracci, et le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Annoncée en début de semaine, l’information, qui émanait de plusieurs sources, a donc été officiellement confirmée ce jeudi par Matignon. François Bayrou va effectuer ce vendredi après-midi un déplacement dans l’agglomération rochelaise. Le Premier Ministre devrait arriver aux alentours de 14h45 pour une visite de l’entreprise Alstom à Aytré, premier employeur privé du territoire. C’est sur ce site que sont conçus et fabriqués les TGV nouvelle génération, les TGV M dont l’aménagement intérieur a été présenté par la SNCF il y a quelques jours. François Bayrou sera accompagné de trois membres du gouvernement : Éric Lombard, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ; Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie ; et Philippe Tabarot, ministre des Transports. Puis, le chef du gouvernement rencontrera des maires du territoire à la préfecture de La Rochelle, concluant ainsi son déplacement en Charente-Maritime.