C’était il y a quinze ans, jour pour jour. La tempête Xynthia frappait violemment le littoral atlantique, dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Les vents puissants et la houle dévastatrice entraînaient une élévation exceptionnelle du niveau de la mer, provoquant d’importants dégâts et faisant de nombreuses victimes. 47 morts en France dont 12 en Charente-Maritime. La commune de Charron payait le plus lourd tribut, avec trois décès : une grand-mère et ses deux petits-enfants. Une cérémonie d’hommage est prévue ce soir à 18h, à la stèle du souvenir, rue du 14 juillet.