Les grandes marées sont de retour cette fin de semaine. Prudence aux abords du littoral charentais et en mer. De forts coefficients sont attendus à partir d’aujourd’hui, avec un pic à 111 dimanche matin. La Préfecture maritime de l’Atlantique et le préfet de la Charente-Maritime lancent un appel à la vigilance jusqu’à mardi prochain, lors des sorties en mer ou sur la côte pour la pêche à pied. Il est conseillé de prendre connaissance des horaires des marées et de surveiller la montée des eaux. En cas de difficulté, il faut contacter le 196.