Après Saujon et Aytré cette semaine, la Ville de Rochefort, elle aussi, touchée par des actes antisémites et haineux. Des tags particulièrement violents ont été découverts ce matin sur les murs du lycée Merleau-Ponty, ainsi que des dégradations. Des croix gammées ont notamment été dessinées. Une nouvelle fois, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a condamné ces actes qu’il qualifie de « honteux, insupportables et intolérables ». « Tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs », a-t-il déclaré dans un communiqué, avant de renouveler son soutien et sa solidarité à la communauté juive. Une enquête a été ouverte.