C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée internationale des maladies rares. À cette occasion, la Ville de La Rochelle se mobilise et propose un stand d’information et de sensibilisation qui sera tenu par l’association Alliance maladies rares place de Verdun, de 10h à 16h. L’Hôtel-de-Ville est également éclairé en bleu, vert et rose depuis mercredi jusqu’à ce soir. Il faut savoir qu’il existe près de 7 000 maladies rares et qu’environ 3 millions de personnes en souffrent en France. Une pathologie est considérée comme rare lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2 000.