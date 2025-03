La construction d’une centrale photovoltaïque vient de démarrer à Saint-Mard, près de Surgères. Développée par la société WPD solar France, producteur d’électricité 100% renouvelable, le projet du « Petit Gaudron » est en cours d’aménagement. Il va permettre de produire une énergie verte de plus de 3 600 MWh par an et d’alimenter 1 700 habitants.

À l’heure où un rapport de Météo France publié en début d’année estime que l’année 2024 a été l’une des plus chaudes jamais mesurées en France, mais aussi l’une des plus pluvieuses, le projet du Petit Gaudron à Saint-Mard prend tout son sens, face au changement climatique. Ce site de plus de 3 hectares, situé sur une ancienne carrière qui a été envahie par la végétation et qui servait de décharge sauvage, est en passe de devenir une centrale solaire d’une capacité de 3,09 MWc (Mégawatt-crête), avec une production d’électricité verte annuelle estimée à 3 675 MWh (Mégawatt-heure). Une centrale solaire qui permettra d’alimenter 1700 habitants.

La préparation du site avant sa construction est en cours, avec l’aménagement du terrain. L’installation des structures est programmée en avril, puis viendra l’installation des postes électriques et des raccordements. Enfin, l’injection des premiers électrons pour des séries de test est programmée cet été, au mois d’août. Une fois le chantier achevé, cette centrale solaire, qui a été lauréate de l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie en 2023 et qui va permettre de verdir le mix électrique français, sera inaugurée en septembre.