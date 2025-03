Le Collectif Rochefort 2026 s’organise pour constituer une liste citoyenne aux prochaines élections municipales. Avec le lancement ce week-end d’une série de réunions de quartiers pour aller à la rencontre des habitants, en vue de bâtir un programme et de proposer une alternative aux partis politiques classiques. La participation citoyenne est donc au cœur du projet pour la constitution d’une liste représentative. On écoute Romain Monroux, membre du collectif :

Pas de candidat encore désigné pour l'instant. La future tête de liste sera choisie en concertation par l'ensemble des membres du collectif, probablement en septembre. Concernant les réunions dans les quartiers, rendez-vous demain à la mairie annexe de Chante-Alouette, le 8 mars à la gare routière et à la Cité Salaneuve, le 15 mars à l'Avant-Garde, le 22 mars à Libération et le 29 mars au Petit-Marseille. Notez qu'une plénière est prévue le 6 mars à 19h au Palais des congrès, avant une réunion rétroplanning le 18 mars à 19h au Forum des marais.