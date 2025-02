La liaison maritime perturbée ce matin entre la presqu’île de Fouras et l’île d’Aix. En cause : les conditions météos et le vent soutenu qui empêchent le bac de sortir en mer. Il a été décidé d’annuler les rotations de 10h30 ce matin au départ de l’île d’Aix, et de 11h30 au départ de Fouras. Celles de l’après-midi seront assurées, indique le Département de la Charente-Maritime, dans un communiqué.