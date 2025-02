C’est un phénomène qui cartonne depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. Le chocolat de Dubaï est la tendance culinaire qui comptabilise plusieurs millions de vues, sur TikTok notamment. Plus épaisse qu’une tablette de chocolat classique, celle de Dubaï a la particularité d’être fourrée à la crème de pistache, agrémentée d’un croustillant originaire du Moyen-Orient le kadaïf. Inventée par une entrepreneuse anglo-égyptienne, Sarah Hamouda, cette tablette connaît un succès mondial. Produite en quantité limitée, elle est principalement fabriquée à Dubaï, mais on la trouve également depuis peu au marché central de Royan, en Charente-Maritime. Et c’est la pâtissière-chocolatière royannaise Aurore Bellaye, 37 ans, qui a importé la recette. Elle raconte :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/chocolat-dubai.mp3 Et vous pouvez retrouver Aurore Bellaye et son chocolat de Dubaï du jeudi au dimanche au marché central de Royan, et tous les jours de l’été.