Les autorités de Charente-Maritime dégainent leur Plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Un plan d’action fort pour une sécurité renforcée, assurent le préfet Brice Blondel, le procureur de La Rochelle Arnaud Laraize et les forces de l’ordre qui en ont présenté les contours et les enjeux hier à La Rochelle. Il s’articule autour de six priorités pour lutter efficacement contre la délinquance et l’insécurité, avec en ligne de mire le narcotrafic, les atteintes aux personnes et aux biens, ou encore l’insécurité routière.