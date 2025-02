La Fédération nationale des infirmiers de la Charente-Maritime se félicite de sa collecte de dons pour Mayotte. Son président Fabrice Brivady souligne le succès de cette opération qui a permis d’acheminer déjà plus de 4m3 de matériel de soins pour venir en aide au peuple mahorais, suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Un autre convoi partira dans les prochains jours.

Il y a un peu plus d’un mois, suite à la catastrophe dans l’archipel de Mayotte, la Fédération Nationale des Infirmiers et son syndicat de la Charente-Maritime ont lancé une vaste opération de dons de matériels et de produits de soins destinés aux infirmiers libéraux mahorais. Une opération aujourd’hui couronnée de succès, car ce sont plus de 50 palettes qui ont été constituées au niveau national, soit plus de 75 mètres cubes de matériels. 11 palettes ont déjà été acheminées. 30 sont en cours de transferts. Les suivantes le seront dans les prochains jours.

Pour ce qui est de la Charente-Maritime, ce sont déjà plus de 4 mètres cubes de matériels qui ont été transférés mi-janvier. Une dernière palette d’un peu plus de 2 mètres cubes partira dans quelques jours. L’occasion pour la FNI 17 de saluer la solidarité des professionnels de santé infirmiers locaux, qui ont su répondre présent. Sur place, ce matériel est distribué aux infirmiers libéraux. Outre les plaies et infections, les professionnels doivent également composer actuellement avec une épidémie de gastroentérite.

L’opération de collecte s’arrête là désormais, puisque l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a décidé de suspendre l’affrètement de vols à destination de Mayotte.