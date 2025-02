Nouvelle étape dans le chantier d’aménagement du futur Pôle d’échanges multimodal de la gare de Surgères. À compter d’aujourd’hui, une phase importante du chantier débute, avec le déplacement des réseaux. La rue Julia et Maurice Marcou est coupée et interdite à toute circulation entre la RD 939 bis et l’entrée de la crèche et du Conservatoire de musique. Une voirie provisoire sera aménagée pour accéder à ces deux établissements. Cette phase initialement prévue en mars et avril a été avancée en raison de diverses contraintes techniques. Une déviation sera mise en place pour les poids à partir du 17 février jusqu’à la fin du chantier.