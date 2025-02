Le skipper rochelais Yannick Bestaven a franchi hier la ligne d’arrivée du Vendée globe, hors course. Contraint à l’abandon fin décembre, suite à deux avaries majeures, il avait dû effectuer une escale technique forcée à Ushuaia, au sud de l’Argentine. Avec toutefois l’idée de reprendre la mer pour terminer son tour du monde en solitaire. Le vainqueur du Vendée globe en 2021 vient donc de boucler sa course, sous les acclamations du public. Une course au cours de laquelle il aura tout donné, comme il y a quatre ans, voire plus.