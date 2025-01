« La pêche à pied sur l’île d’Oléron », c’est le titre d’un nouvel ouvrage publié le mois dernier par Local éditions et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron de l’association Iodde pour Île d’Oléron Développement Durable Environnement. Son auteur Jean-Baptiste Bonnin, qui fut coordinateur de l’association pendant 20 ans, l’a conçu comme un véritable guide, reprenant l’histoire de cette pratique, autrefois alimentaire devenue aujourd’hui de loisir. Une pratique toujours très prisée en France, avec plus de 2 millions d’adeptes, et qui, malgré la surfréquentation, a su s’adapter à son environnement et au changement climatique, comme le raconte Jean-Baptiste Bonnin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/peche-a-pied-integral.mp3 L’ouvrage « La pêche à pied sur l’île d’Oléron », de 300 pages et 600 photos, est en vente dans toutes les librairies de l’île d’Oléron et de Marennes-Hiers-Brouage, mais aussi dans certaines grandes surfaces et chez les buralistes au prix de 25 euros. Il est également possible de le commander auprès du CPIE Marennes-Oléron en contactant le 05 46 47 61 85.