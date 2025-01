Vers une généralisation de la limitation de la vitesse à 30km/h à Royan. La Ville consulte actuellement la population avant d’appliquer cette nouvelle mesure dans la quasi-totalité des rues de la commune. Aujourd’hui, un peu moins de la moitié est déjà à 30, en particulier dans l’hyper-centre. Objectif : améliorer la lisibilité des règles de circulation et la sécurité. L’an dernier, sur 34 accidents, deux ont été mortels. Les précisions sur cette nouvelle mesure.

Depuis le 19 novembre et jusqu’au 21 février, les Royannais peuvent donner leur avis directement sur internet ou en déposant un bulletin à l’Hôtel-de-Ville.

Dans le cadre du volet « vitesse » du « Plan global de circulation » et afin de répondre à une demande régulière de la population, la municipalité envisage de modifier la réglementation existante de la vitesse en agglomération. Cette réflexion a pour but de répondre à plusieurs enjeux : améliorer les conditions générales de circulation et de sécurité routière, apporter une attention particulière aux déplacements doux, et simplifier la lecture routière en limitant le nombre de panneaux. Le projet vise à prendre une mesure générale de limitation à 30 km/h sur l’ensemble de la commune avec quelques exceptions. Limitation à 80 km/h sur la rocade (Route départementale 25), et 50km/h sur les RD 750 et 733.

En bref, une grande « zone 30 km/h » serait créée dans l’agglomération. Le panneau « Zone 30 » serait apposé aux 17 entrées de ville, permettant ainsi de supprimer ceux installés en ville, limitant la pollution visuelle et simplifiant aussi la lisibilité et la compréhension des vitesses. Un marquage au sol serait réalisé pour les 18 voies structurantes concernées et empruntées chaque jour par plus de 4 000 véhicules. Tout cela serait fait d’ici le mois de juillet, avant l’arrivée des touristes.

À ce jour, plus de 1 700 habitants se sont déjà exprimés sur cette nouvelle mesure.