Nouveau record de fréquentation pour Cinévals à Saint-Jean-d’Angély. Le complexe cinéma de trois salles, ouvert en décembre 2021, ne désemplit pas. L’an dernier, il a réalisé 79 500 entrées, contre 73 400 en 2023, et 62 000 en 2022 pour la première année d’exploitation. Des chiffres très encourageants pour l’équipe de direction qui a pu compter sur des films à succès pour booster sa fréquentation. En tête, « Un p’tit truc en plus » d’Artus, suivi de Vaiana 2 et Vice-Versa 2 des studios Disney et Pixar.