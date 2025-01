Vendredi soir a eu lieu le lancement à Ferrières-d’Aunis du premier Défi foyers à alimentation positive. Dans le sillage du Défi familles à énergie positive mis en place il y a quelques années pour réduire la consommation d’énergie, ce nouveau concours, soutenu par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et les Communautés de communes Aunis Atlantique, Aunis Sud et de l’île de Ré, s’inscrit dans le PAT, le Projet Alimentaire de Territoire. Il a pour but de valoriser un mode de consommation bio et local, sans se ruiner.

Porté par le réseau des agriculteurs bio, membres de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, le Défi Foyers à Alimentation Positive est inspiré du Défi Familles à Énergie Positive. L’objectif est de démontrer de manière conviviale qu’il est possible d’avoir une alimentation savoureuse, bio et locale, sans augmenter son budget alimentaire. Il est organisé pour la première fois sur le territoire de La Rochelle-Aunis-Ré et mobilise 40 familles regroupées en 4 équipes qui ont décidé de changer leurs habitudes alimentaires pour adopter une alimentation plus locale, de saison, bio, gourmande et végétale tout en respectant leur budget. Pendant 6 mois, elles seront accompagnées par des acteurs locaux engagés pour une agriculture et une alimentation durable, avec une liste de producteurs, des recettes simples et différents outils pratiques. Elles bénéficieront d’ateliers pour progresser vers une alimentation plus responsable et atteindre leurs envies de changement, comme des visites à la ferme, des chantiers participatifs, des ateliers de cuisine « zéro déchet » avec une diététicienne, ou encore des repas partagés. Outre le fait de prouver que des changements alimentaires sont possibles, ce concours est l’opportunité de rencontrer des agriculteurs locaux, de manger sain et équilibré au quotidien et de lutter contre le gaspillage alimentaire.