Le Plan blanc déclenché dans plus d’une centaine d’hôpitaux en Nouvelle-Aquitaine. Conséquence de l’épidémie de grippe qui sévit dans toute la région depuis plusieurs jours. L’afflux de patients est considérable. Après La Rochelle, c’est le Groupe hospitalier de Saintes/Saint-Jean-d’Angély qui a déclenché vendredi dernier son Plan blanc. Celui-ci permet de mobiliser et coordonner l’ensemble des équipes hospitalières, de réorganiser les activités non urgentes et de renforcer les moyens humains et matériels pour faire face à la situation. Il est recommandé de contacter le 15 avant de se rendre aux urgences, et le port du masque est obligatoire. Chaque année, la grippe provoque environ 20 000 hospitalisations et 10 000 décès, principalement chez les plus de 65 ans. Or, le taux de vaccination chez les personnes à risques reste inférieur à 50%.