Dernière ligne droite pour le Vendée globe. Ils ne sont plus que 34 concurrents en lice dans cette course en solitaire autour du monde, sans assistance et sans escale. Six skippers ont dû abandonner dont le Rochelais et tenant du titre Yannick Bestaven. Charlie Dalin est en tête, suivi par Yoann Richomme. La situation semble toujours favorable au leader, attendu très tôt demain matin aux Sables-d’Olonne. Deux Charentais-Maritime sont encore de la partie, Violette Dorange et Antoine Cornic, qui occupent respectivement les 28e et 30e places.