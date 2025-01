C’était il y a dix ans jour pour jour. Deux terroristes islamistes, les frères Kouachi, faisaient irruption dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Ce fut le premier et le plus meurtrier des trois attentats de janvier 2015 en France. Parmi les victimes : les dessinateurs Cabut, Wolinski, Charb et Tignous. 10 ans après, la France n’a pas oublié. Des hommages sont rendus dans tout le pays aujourd’hui, comme à La Tremblade, en Charente-Maritime. Un temps de commémoration est prévu ce midi (12h15) juste en face de la mairie, sur la place « Nous sommes Charlie » qui avait été inaugurée seulement sept jours après les attentats. La première en France.