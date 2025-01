Mouvement de grève ce mardi dans les laboratoires d’analyses Bio 17 de Charente-Maritime. Un mouvement soutenu par la CGT. Les 14 établissements de l’entreprise sont concernés. Le personnel en colère dénonce la réorganisation des services, annoncée en octobre dernier par la direction. Le syndicat redoute un risque de dégradation des conditions de travail, de rémunération, et de prise en charge des patients. On écoute Clément Gaborit de l’Union départementale de la CGT 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/bio-1.mp3 Une pétition a été lancée le mois dernier, restée sans réponse ni réaction de la part de la direction. D’où cet appel à une première journée de mobilisation. Clément Gaborit :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/bio-2.mp3 Un rassemblement départemental a eu lieu ce matin devant le laboratoire Bio 17 de Lagord, près de La Rochelle. La CGT en appelle au soutien et à la compréhension des patients, car plusieurs laboratoires vont tourner au ralenti ce mardi.