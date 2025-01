La disparition de l’ancien maire de Saint-Jean-d’Angély. Ivan Chanu de Limur s’est éteint ce dimanche après-midi à Bruxelles, en Belgique. Il est décédé à l’âge de 87 ans des suites d’une longue maladie. Cet ancien journaliste avait présidé aux destinées de la Ville entre 1977 et 1989. Il fut à l’origine de la restauration de l’Abbaye royale et de la création de la place du pilori, du plan d’eau de Bernouët et de la zone de la Sacristinerie. Ivan Chanu de Limur avait également été élu conseiller général de Charente-Maritime de 1973 à 1979, puis de 1985 à 1992. « Notre ville perd un ami », a déclaré hier l’actuelle maire de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard.