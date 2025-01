Du changement depuis hier pour la collecte des déchets sur l’île d’Oléron. La mise en place de la redevance incitative a considérablement fait évoluer le volume des flux. Davantage d’emballages, moins d’ordures ménagères, un rééquilibrage des jours de collecte est donc devenu indispensable pour optimiser les passages de camions. En conséquence, la Communauté de communes de l’île d’Oléron adapte son rythme de collecte à la réalité du terrain.

Depuis ce lundi, pour renforcer l’efficacité du service et son engagement pour la protection de l’environnement, la CDC met en place une réorganisation de la collecte en porte à porte des déchets. Grâce à une participation croissante au tri sélectif et au compostage, les tonnages d’ordures ménagères ont diminué de 30% depuis 2019, tandis que ceux des emballages et des papiers ont augmenté de 40%. Afin d’éviter des passages superflus de camions bennes, une seule collecte hebdomadaire des ordures ménagères est désormais assurée tout au long de l’année, été comme hiver. Pour optimiser le passage des camions et pondérer les volumes de déchets, le territoire est organisé en 5 zones de collecte distinctes au lieu de 4. Ainsi, la commune de la Brée-les-Bains est desservie dans un circuit différent de Saint-Denis et Saint-Georges-d’Oléron pour la collecte des emballages. Cette nouvelle organisation permet une répartition plus efficace et équilibrée : la collecte des ordures ménagères est répartie sur 3 jours au lieu de 4, tout comme celle des emballages et papiers étalée sur 3 jours au lieu de 2. Toutes les communes et tous les usagers verront ainsi leurs jours de collecte modifiés.

Voilà qui devrait permettre de réduire l’empreinte carbone des camions de collecte et d’améliorer les conditions de travail des agents.