Un accident a fait quatre blessés dont un grave hier après-midi à Corignac, dans le sud de la Charente-Maritime. Peu après 14h, trois véhicules sont entrés en collision sur la RD 145. Un dépassement dangereux serait en cause, provoquant un choc frontal. Une femme de 86 ans a été grièvement blessée. Elle a dû être désincarcérée et transportée au centre hospitalier de Jonzac. Trois autres personnes ont été plus légèrement touchées : une jeune femme de 19 ans et deux hommes de 18 et 86 ans. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.