Elsa Esnoult en direct sur Hélène FM et Vog Radio cet après-midi de 16h à 17h. L’actrice et chanteuse est l’invitée exceptionnelle de l’émission « Chut… on écoute la télé », en direct et en public, depuis l’Espace culturel E.Leclerc de Niort. Elle vient présenter son 7e album et parler du prime spécial Noël de la série Les Mystères de l’amour qui sera diffusé ce dimanche à 20h05 sur TMC.