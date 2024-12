L’inauguration hier de la nouvelle signalétique patrimoniale de Marennes-Hiers-Brouage. Depuis un peu plus d’une semaine, une vingtaine de totems et panneaux indicateurs, reprenant l’identité visuelle de la cité ostréicole, ont été installés dans les lieux historiques et emblématiques de la ville, en lieu et place de la signalétique existante. Et ce n’était pas du luxe, à en croire la maire de la commune Claude Balloteau :

L’intérêt est donc de mettre davantage en valeur le passé de Marennes et ses personnages historiques. Il est donc désormais possible de découvrir cette nouvelle signalétique, qui sera également bientôt le trait d’union d’un 2e parcours Terra aventura, qui se fera cette fois à vélo.