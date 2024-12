Retour au championnat de Top 14 pour La Rochelle. Après un joli début de saison en coupe d’Europe, et deux victoires contre Bath et Bristol, les Maritimes ont regagné en confiance. Et c’est avec un moral d’acier qu’ils vont conclure l’année à domicile avec la réception de Clermont à l’occasion de la 12e journée, avant un dernier déplacement la semaine prochaine à Perpignan. Actuellement 6e du classement, les Jaune et Noir vont devoir faire montre de leur talent face aux Clermontois qui occupent la 3e place. Coup d’envoi de la rencontre ce samedi à 14h30 sur la pelouse du stade Marcel-Deflandre.