À Surgères, l’Atelier Cyclab organise aujourd’hui son premier marché de Noël écoresponsable. Une vingtaine d’artisans-créateurs, engagés en faveur de l’économie circulaire et de la réduction des déchets, vont proposer leurs produits à la vente. L’occasion de faire des emplettes à l’approche de Noël et de trouver des idées de cadeaux alternatifs, anti-gaspi, zéro déchet et éco-conçus à partir d’invendus ou de chutes de production. De quoi tordre le cou à la surconsommation en ce jour de Black Friday. On écoute Thierry Galais, chef de projet à l’Atelier Cyclab :

Thierry Galais qui nous dit ce qu’il attend de cette première édition :

Rendez-vous de 12h à 20h à l’Atelier Cyclab, rue Hilaire Sassaro à Surgères. Des ateliers de fabrication de pulls de Noël et de décorations seront également proposés. Un concert du Conservatoire de Surgères est prévu à 19h30. Un food-truck végétarien sera aussi présent sur place. L’entrée est gratuite.