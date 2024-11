L’ouverture demain de la patinoire de Rochefort. Un évènement pour la ville qui revient cette année encore pour le plus grand plaisir des amateurs, des visiteurs et des commerçants, en cette période de fêtes de fin d’année. Avec une surface de 1 000 m² de glace, elle peut accueillir un maximum de 700 patineurs en même temps. L’an dernier, plus de 32 000 entrées ont été enregistrées. Rendez-vous place Colbert jusqu’au 7 janvier. De nombreuses animations sont prévues autour de l’évènement, et notamment des chalets de Noël.