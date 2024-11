C’est aujourd’hui que débute pour une semaine les commémorations du centenaire du naufrage du Port Calédonia au large de Saint-Denis-d’Oléron. Une semaine qui sera dédiée à la mémoire des naufragés, ainsi qu’à l’amitié franco-finlandaise qui en a résulté.

Il y a 100 ans, le matin du 2 décembre 1924, le trois-mâts finlandais Port Calédonia sombrait sur les rochers du pertuis d’Antioche, au large de Saint-Denis-d’Oléron. Les 25 marins de l’équipage, âgés de 18 à près de 60 ans, périrent dans cette catastrophe, laissant derrière eux leurs familles et leurs proches. Les habitants de Saint-Denis-d’Oléron, profondément marqués par ce drame, accueillirent avec dignité les corps des marins et accompagnèrent les familles endeuillées. Cet événement tragique fut à l’origine d’une amitié durable entre la France et la Finlande, célébrée chaque année à travers des hommages et des animations. À l’occasion du centenaire, la mairie de Saint-Denis-d’Oléron et ses partenaires proposent une semaine de commémorations, du 29 novembre au 6 décembre, pour honorer la mémoire des marins du Port Calédonia. Ça commence ce vendredi soir à 20h30 avec le spectacle « Port Calédonia – Histoires Humaines » par la troupe des Mareyants à la salle de l’Escale, suivi ce samedi à 9h30 d’une marche de 6km sur le chemin du port Calédonia et de deux conférences de 15h à 17h à la salle de l’Escale. Et dimanche, à 10h30, aura lieu une cérémonie à l’église de Saint-Denis, avant un dépôt de fleurs sur la sépulture des marins au cimetière.

Et un second spectacle « L’arbre à contes » sera proposé le 6 décembre à 18h à l’Escale. Et à ne pas manquer dès aujourd’hui l’exposition de plongée sur l’épave qui se tient toute la semaine à la médiathèque.