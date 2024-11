Un dramatique accident de la route est survenu hier soir à Arvert, près de Royan. Vers 18h30, une voiture seule en cause a percuté un mur et un coffret électrique, avenue de l’Étrade. Sur les deux hommes de 30 et 31 ans, présents à bord du véhicule, l’un est décédé. Incarcéré et en arrêt cardio-respiratoire, il n’a pu être ranimé par les secours. L’autre victime, grièvement blessée, a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier de Royan. Énedis a dû procéder à une coupure d’électricité pour sécuriser le compteur endommagé, privant une dizaine de foyers de courant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.