Du nouveau pour la prise en charge des malades atteints de cancer au centre hospitalier de Saintes. Depuis février dernier, le service d’oncologie propose à ses patients un dispositif innovant de télésurveillance, grâce à la solution Résilience. Un dispositif qui permet d’améliorer significativement le suivi des malades, tout en leur offrant un accompagnement personnalisé et une prise en charge mieux coordonnés. Et les premiers résultats sont très positifs.

Résilience est une entreprise spécialisée dans la télésurveillance en oncologie. Sa plateforme dédiée, combinée à une application mobile pour les patients, permet de suivre à distance l’évolution de leur état de santé, les symptômes rapportés, et d’agir rapidement si nécessaire. Depuis le mois dernier, 181 patients, soit environ 20% de la file active du service d’oncologie, participent à ce dispositif qui a été mis en place en février 2024. Et déjà, les premiers résultats témoignent d’une adhésion forte et d’un impact positif auprès des principaux concernés. En effet, 91 % des patients déclarent mieux contrôler leur maladie grâce à la télésurveillance. Et 95 % estiment que ce dispositif réduit leur besoin de contacter l’hôpital.

Le Centre hospitalier de Saintes s’engage activement dans une démarche d’amélioration continue des soins, où la télésurveillance joue un rôle clé pour accompagner les patients dans leur traitement tout en préservant leur qualité de vie. Ce projet illustre une avancée significative dans l’utilisation des technologies de santé pour une prise en charge personnalisée des patients atteints de cancer.