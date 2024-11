Top départ ce dimanche pour le Vendée globe. C’est à 13h02 aux Sables-d’Olonne que les 40 skippers vont pouvoir s’élancer dans ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Rochelais et vainqueur en titre de l’épreuve Yannick Bestaven sera présent sur la ligne de départ, avec deux autres Charentais-Maritimes : la jeune Rochefortaise et benjamine de la course Violette Dorange et le Réthais Antoine Cornic.