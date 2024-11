Succès pour le Transport à la demande sur l’île d’Oléron. Depuis la rentrée, le TAD a repris du service, en offrant aux usagers une solution flexible et accessible pour leurs déplacements. De plus en plus utilisé, il permet de se déplacer vers les principaux lieux de vie du territoire insulaire.

Disponible tout l’hiver jusqu’au 30 juin, le Transport à la demande est en constante progression et s’affirme comme un outil essentiel pour garantir la mobilité des habitants sur l’île d’Oléron. Un service en hausse constante de fréquentation. Le bilan de la saison 2022/2023 était déjà très positif, avec près de 2 200 trajets enregistrés. L’année 2023/2024 a surpassé toutes les attentes, avec plus de 3 000 trajets effectués, soit une augmentation de plus de 40%. Ce chiffre témoigne du besoin croissant d’un transport flexible sur le territoire, garantissant une mobilité durable et solidaire. Le TAD s’inscrit chaque année davantage dans les habitudes des iliens. Son usage est de moins en moins occasionnel. Un sondage réalisé auprès des usagers révèle que 40% des personnes interrogées utilisent le service plusieurs fois par mois. Accessible pour un montant de 4€, le TAD véhicule les habitants de l’île, de leur domicile jusqu’à des lieux définis, selon 4 destinations : Saint-Pierre-d’Oléron, Dolus, Saint-Georges et Le Château. Les arrêts de ces 4 lignes desservent des lieux essentiels du quotidien comme les commerces, les administrations et les cabinets médicaux.

Pour plus d’infos pratiques, rendez-vous sur le site cdc-oleron.fr