Malgré les inondations survenues l’hiver dernier à Saintes, le gouvernement refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle. Cela concerne la période du 24 février au 20 mars, après les deux épisodes d’inondations importantes de novembre et décembre 2023. Un arrêté interministériel a été publié vendredi dernier au Journal officiel. Impossible pour les habitants sinistrés de demander des indemnités supplémentaires auprès de leur assurance. Deux autres communes se sont vu refuser l’état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boues : il s’agit de Matha et Saint-Coutant-le-Grand. Les communes ont toujours la possibilité de faire un recours gracieux ou contentieux.