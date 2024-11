Les îles d’Oléron, de Ré et Noirmoutier s’unissent. C’est une première historique. Les présidents des trois communautés de communes se sont retrouvés hier au Château-d’Oléron, afin de se constituer en groupe de travail et faire avancer certains dossiers propres au caractère insulaire de ces territoires tous reliés au continent par un pont, et notamment celui de l’instauration d’une écotaxe à l’entrée des viaducs d’Oléron, en Charente-Maritime, et de Noirmoutier, en Vendée. Une écotaxe qui servirait notamment à lutter contre l’érosion du trait de côte, comme le justifie le président de la CdC de l’île d’Oléron Michel Parent :

Michel Parent qui lance donc un appel au Département, propriétaire de l’ouvrage, à l’image de son homologue de Noirmoutier Fabien Gaborit qui espère le retour d’un péage stoppé il y a trente ans, une fois le pont remboursé :

Pour ce faire, Oléron et Noirmoutier peuvent s’appuyer sur l’expérience de l’île de Ré qui a réussi à conserver son très cher péage, même une fois le pont remboursé. Un péage qui lui rapporte aujourd’hui 14 millions d’euros par an. Lionel Quillet, président de la CdC réthaise :