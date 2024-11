C’est aujourd’hui la Journée nationale contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, le nouveau recteur de l’Académie de Poitiers a prévu de se rendre au collège Robert-Cellerier de Saint-Savinien, en Charente-Maritime, pour rencontrer les élèves et les personnels d’éducation. Frédéric Périssat, qui a pris ses fonctions il y a peu en remplacement de Bénédicte Robert, assiste à plusieurs séquences de sensibilisation des collégiens, avant la présentation d’une fresque marquant l’engagement et la lutte contre ce fléau.

La Journée nationale contre le harcèlement à l’école est l’occasion de rappeler combien la prévention et la lutte sont fondamentales pour permettre aux élèves d’avoir une scolarité épanouie. Au sein des écoles, collèges et lycées, elle mobilise l’ensemble des communautés scolaires et leurs différents partenaires autour de diverses manifestations. Cette journée de mobilisation constitue l’un des temps forts du programme PHARE de lutte contre le harcèlement à l’École, déployé dans toutes les écoles élémentaires et les établissements scolaires. Ce jeudi 7 novembre, le recteur de l’académie de Poitiers Frédéric Périssat se rend donc au collège Robert-Cellerier de Saint-Savinien pour assister à des temps de sensibilisation des élèves, notamment les 6e, aux phénomènes de harcèlement, mais aussi de cyber-harcèlement qui se répandent les réseaux sociaux, avec une intervention de la gendarmerie et de la Maison de protection des familles. Il est aussi question d’échanger avec les équipes éducatives et les élèves ambassadeurs du programme PHARE, ainsi que les partenaires de l’établissement sur les actions mises en œuvre pour dire « Non au harcèlement à l’École », avant la présentation d’une fresque réalisée par l’ensemble des collégiens.