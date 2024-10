À Landes, la compagnie L’rido s’lève présente « Le gang des mamies flingueuses », une pièce de théâtre d’Angélique Sutty, samedi 2 novembre, à 20h30, et dimanche 3 novembre, à 14h45, à la salle des fêtes. Entrée 7€ à partir de 17 ans, 4€ pour les 12 – 16 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 15 30 04 59. Ouverture des portes le samedi à 20h et le dimanche à 14h.