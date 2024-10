À La Croix-Comtesse, l’Amitié villageoise organise un bal animé par Jean Vincent dimanche 3 novembre, à partir de 15h, dans la salle communale, et vous propose de finir la journée par un souper. Le prix par personne est de 10€ pour le bal et 17€ pour le bal et le souper, apéritif et vin compris. Vous pouvez réserver, uniquement pour le souper, au 06 81 05 58 42 ou au 06 81 65 39 23. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.