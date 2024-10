Plus de 400 personnes se sont mobilisées samedi après-midi à La Rochelle, à l’occasion de la 2e édition de la Marche contre les pesticides organisée par l’association Avenir Santé Environnement. C’est un peu moins que l’an dernier. Cette action a permis de dévoiler le résultat des tests réalisés au printemps dernier sur les cheveux et les urines de 70 enfants de la Plaine d’Aunis. Un secteur où l’apparition de cancers pédiatriques, en nombre anormalement élevé, alerte sur la potentielle nocivité du prosulfocarbe, un puissant herbicide très volatil retrouvé en quantité record dans l’air en 2021. Conclusion : plus de 50 produits chimiques et pesticides ont été retrouvés dans les analyses. Et pire : aucun enfant ne présente d’analyses vierges de toute contamination. L’association demande au gouvernement d’agir.