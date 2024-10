Un homme d’une trentaine d’années a été interpellé mardi dernier pour avoir arnaqué plusieurs propriétaires de maisons de luxe sur l’île de Ré. Il avait loué leurs habitations sans payer, et les avait fait investir dans de fausses cryptomonnaies. Le préjudice s’élève à 130 000 euros. Le suspect au casier judiciaire vierge était en fuite depuis deux ans au sein de l’Union européenne et avait sévi dans d’autres départements. Mis en examen pour escroquerie et blanchiment d’argent, il a été placé en détention provisoire.