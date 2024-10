À Royan, des jeunes s’engagent pour l’environnement. Vendredi a eu lieu la signature d’un partenariat entre la Communauté d’agglomération Royan Atlantique et l’association Unis-Cité. Celui-ci va permettre à huit jeunes volontaires en service civique écologique d’être missionnés pour participer à des actions en faveur de l’alimentation locale et de la réduction des déchets. Âgés de 17 à 25 ans, ils vont accompagner la population dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets à la source et le réemploi, comme le souligne Marion Pichot, responsable départementale d’Unis-Cité en Charente-Maritime :

Une aubaine pour le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique toujours en quête de solutions en faveur de l’environnement, comme le concède Éric Renoux, vice-président de la CARA en charge du Pôle écologie urbaine :

Mo, 24 ans, et Marius, 17 ans, font partie de ces huit jeunes volontaires en service civique écologique. Ils nous disent pourquoi ils ont accepté leur mission :

Cette expérience va leur permettre de mener en équipe des projets au service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté.