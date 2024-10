En Charente et Charente-Maritime, les producteurs de cognac voient rouge et s’inquiètent pour leur avenir. Alors que le marché chinois représente une part importante de leurs exportations, Pékin vient de répliquer cinq jours après la décision de l’Union européenne de surtaxer les véhicules électriques chinois en imposant dès vendredi prochain le dépôt d’une caution douanière sur le cognac à hauteur de 34,8%, mais aussi sur l’armagnac et autres eaux-de-vie européennes. Il sera débité rétroactivement si la Chine met ses menaces de surtaxe à exécution. Une catastrophe pour la filière charentaise qui réalise entre 20 et 25% de ses affaires en Chine. Elle en appelle aux autorités françaises.