La mobilisation pour la reconnaissance des droits de la Charente. Considéré comme le fleuve le plus pollué de France, il fait l’objet d’un fort soutien d’élus et membres d’associations écologistes locaux qui viennent de se constituer en collectif sous la bannière « Le Parlement du fleuve Charente » et qui viennent de lancer une pétition pour obtenir un statut juridique pour le cours d’eau afin de mieux le protéger.

Membres de la société civile, acteurs publics et privés du territoire, élus locaux et parlementaires, qui se préoccupent depuis de longues années du bon état écologique du fleuve Charente, ont donc décidé de se fédérer en collectif et d’accélérer leur mobilisation pour doter à moyen terme le cours d’eau d’une véritable personnalité juridique disposant de droits. De nombreuses initiatives citoyennes similaires se développent actuellement partout en France et dans le monde pour protéger au mieux ces espaces uniques. Cette dynamique avait connu une première étape importante en janvier 2023 à Rochefort avec l’organisation d’une table-ronde et la pose d’une plaque symbolique portant sur la Déclaration des droits du fleuve Charente.

La notion de droits de la nature reposant sur la personnalité juridique du fleuve, elle inclut également la reconnaissance des droits des écosystèmes à se maintenir et à ne pas être pollués, y compris les écosystèmes marins qui en dépendent et qui sont à l’origine de nombreuses activités économiques, agricoles, culturelles et touristiques. Ce nouveau statut permettrait donc de représenter les droits de la nature dans les collectivités, les structures et les institutions de manière officielle.

Ce projet global vise donc à réunir très largement une longue liste d’ambassadeurs agissant déjà depuis de nombreuses années sur toute la longueur du fleuve, de sa source aux pertuis pour œuvrer à sa préservation.

La pétition qui vient d’être lancée demande que les politiques publiques et privées aient pour priorité la résilience à l’échelle du fleuve, de ses affluents et de son bassin versant pour contrer les pollutions diffuses, et que les déficits structurels entraînant de sévères étiages soient résorbés. Elle a déjà recueilli près de 400 signatures.

https://www.change.org/p/pour-la-reconnaissance-des-droits-du-fleuve-charente