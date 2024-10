Le coup d’envoi demain du Festival des écritures à Surgères. C’est la 11e édition de cet évènement proposé par l’association En Avant Première, qui propose tout au long de l’année des ateliers d’écriture à ses adhérents. Au programme : des rencontres avec des auteurs, des conférences, ateliers, expositions, animations et spectacles. Toutes les formes d’écriture seront explorées à l’occasion de ce festival, comme le souligne Véronique Amans, l’organisatrice :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/ecriture-1.mp3 Une vingtaine de rendez-vous seront proposés pendant ces quatre jours de festival, avec en ouverture demain soir à 19h un apéro-conté. Vendredi soir à 19h, une conférence dessinée. Du théâtre samedi soir à 19h30. Et des ateliers d’écriture dimanche matin. Véronique Amans nous en dit plus :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/ecriture-2.mp3 La participation est libre. Seuls les ateliers sont à 10 euros. Toutes les infos et le programme complet sur le site enavantpremiere.info