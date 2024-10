L’exercice tempête submersion prévu demain et jeudi dans l’Agglomération de La Rochelle est annulé pour cause… de tempête. En raison de l’ouragan Kirk qui approche des côtes atlantiques et qui sera rétrogradé en tempête, le test d’ampleur prévu depuis plusieurs semaines est reporté à des dates ultérieures, probablement en novembre. Le phénomène climatique pourrait en effet mobiliser les équipes de secours qui doivent être disponibles en cas d’alerte. Des vents jusqu’à 120km/h et de fortes pluies sont attendus à partir de demain après-midi.