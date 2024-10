Un laboratoire itinérant sillonne actuellement les routes de Charente-Maritime pour former le personnel médical hospitalier. Présent mercredi à Rochefort, il fait escale aujourd’hui à La Rochelle. Une solution pour former les internes et les infirmiers de bloc opératoire à la chirurgie arthroscopique.

Pour la première fois, les centres hospitaliers de Rochefort et La Rochelle reçoivent un laboratoire d’anatomie mobile pour des sessions de formation en chirurgie orthopédique. Cette solution proposée par l’entreprise spécialisée Arthrex est habituellement réservée aux C.H.U. Exceptionnellement, les professionnels concernés des deux hôpitaux charentais-maritimes en bénéficient. Une formation privilégiée pour les internes et infirmiers de bloc opératoire. Les avantages de la chirurgie arthroscopique sont nombreux : elle est moins invasive, cause moins de traumatismes aux tissus, réduit les risques de complications et permet une récupération plus rapide. Les progrès continus dans la miniaturisation des instruments et les techniques chirurgicales ont permis d’améliorer encore plus les résultats et le confort des patients. Si les chirurgiens orthopédiques se forment régulièrement à ces techniques, les infirmiers de bloc opératoire ou les internes qui travaillent en binôme avec eux le sont beaucoup moins. Ce dispositif inédit leur permet donc de mieux appréhender l’anatomie, de manipuler les outils et de s’exercer sur des modèles plastiques. Sur des sessions de 2h de formation, près de la moitié des effectifs concernés bénéficient de cet accompagnement concret, par des professionnels du secteur.

Les exercices de formation dispensés ont été ciblés en fonction des opérations les plus pratiquées dans les deux établissements, principalement le genou et l’épaule. Et ce afin de mettre à profit rapidement les compétences acquises.