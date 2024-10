Un beau-père et ses deux gendres ont été interpellés pour plusieurs vols de cuivre en Charente-Maritime, Gironde et Dordogne. 34 ont été dénombrés par les enquêteurs depuis le mois d’août, pour un butin s’élevant à près d’1,5 tonne. Les suspects s’en prenaient à des antennes-relais, causant d’importantes perturbations et des coupures de réseau dans plusieurs communes. Jugé hier en comparution immédiate au tribunal de Libourne, le principal prévenu, le beau-père, a été condamné à deux ans de prison dont un ferme. Ses deux complices à 18 mois dont six ferme.